Corpo de homem é achado esquartejado dentro de sacolas de feira

- Publicidade -

Manaus/AM – Um homem foi encontrado esquartejado na madrugada deste domingo (31), em um localizado na Avenida Major Gabriel, no Centro de Manaus.

As partes da vítima, cabeça, tronco, pernas e braços, estavam divididos em bolsas de feira e lonas. Moradores do beco, relatam que por volta das 3h30, um carro chegou ao local e arremessou as sacolas.

A cabeça ficou exposta na calçada, ao lado das demais partes do corpo que ficaram espalhadas. A polícia foi chamada e fez análise na cena do crime. Os restos mortais foram encaminhados ao IML.

Portal do Holanda