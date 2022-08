Corpo de homem é achado após “inundação” de larvas em lar para idosos

- Publicidade -

Depois de flagrarem uma “inundação” de larvas pela porta de um apartamento num lar para idosos em Thirlmere Court, Harding Close, na Inglaterra, vizinhos passaram a acreditar que o homem anteriormente vivendo na residência havia morrido. Antes disso, porém, houve relatos de um “cheiro horrível” na propriedade.

O primeiro indício da morte do idoso se deu em 25 de agosto. O grupo de habitação social Riverside fez uma busca pelo prédio a fim de detectar a causa do mau cheiro, sem sucesso.

No domingo (28), o cheiro teria ficado pior, de acordo com o jornal britânico The Mirror. Na segunda-feira (29), os moradores da residência para aposentados acionaram a polícia depois de se depararem com larvas saindo de um apartamento.

Ao chegarem no local, os agentes constataram que um residente havia morrido. “Investigações estão sendo feitas para informar seus parentes mais próximos. Gostaríamos de tranquilizar nossos moradores de que estamos realizando uma investigação completa sobre esse trágico incidente e como ele aconteceu”, declarou o diretor de operações da Riverside Housing, Lee Buss-Blair.

O lar para idosos abriga pessoas com mais de 55 anos. No local, os moradores vivem de forma independente e todos os apartamentos contam com sistemas de tecnologia para pedir socorro em caso de emergência.

Metrópoles