Corpo de Bombeiros contém incêndio em madereira do Distrito Industrial de Rio Branco

Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros do Acre evitou maiores danos na Acre Madeiras, empresa situada no Distrito Indústrial de Rio Branco, que registrou um incêndio neste domingo, 21.

O incêndio ocorreu na área de armazenamento de madeiras, onde ficam vários maquinários. A agilidade dos bombeiros evitou maiores danos, preservando um pouco mais de 90% do estabelecimento.

A ocorrência foi acionada para o 2º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF), que ao chegar no local e avaliar o cenário, solicitou apoio do 1º BEPCIF.

Para conseguir apagar as chamas, os militares utilizaram três carros pipas, totalizando um gasto de 50 mil litros de água para o combate e rescaldo.

“Agradeço muito ao Corpo de Bombeiros, pois foram muito agéis e graças ao esforço deles, nós pudemos evitar uma tragédia maior”, disse uma das proprietárias da empresa.

Somente no fim de semana, o CBMAC atendeu duas ocorrências de incêndio. A primeira foi registrada na cozinha do restaurante Só Frango, localizado na rua Marechal Deodoro, no bairro José Augusto.

Fonte/ A Gazeta do Acre