Corinthians x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Corinthians e Flamengo se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo de volta, no Maracanã, será na próxima terça-feira, no mesmo horário. A equipe paulista vem de vitória no Brasileirão, enquanto o clube carioca não sabe o que é perder há seis jogos (a última derrota foi justamente para o Corinthians, com gol contra de Rodinei, em Itaquera, pelo Brasileirão).

Transmissão

O jogo será exibido pelo SBT e Conmebol TV. O GLOBO fará o acompanhamento em tempo real no site.

Possíveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena (Raul Gustavo) e Fábio Santos; (Lucas Piton) Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Desfalques

Corinthians: Com dores musculares, Willian é desfalque de última hora. Já o zagueiro Raul Gustavo sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda e é dúvida. Outros dois prováveis desfalques são Júnior Moraes (entorse no tornozelo) e Renato Augusto (lesão muscular), que vem treinando com o grupo, mas tem poucas chances de estar no banco de reservas. Além de Paulinho, que teve lesão grave no joelho, só volta em 2023.

Flamengo: O clube não pode contar com Bruno Henrique (cirurgia no joelho), Rodrigo Caio (lesão no menisco) e Diego Alves (tratamento de dores no púbis).

Arbitragem

Árbitro: Patrício Loustau (Argentina)

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Facundo Rodríguez (ambos da Argentina)

Quarto árbitro: Nicolas Lamolina (Argentina)

Árbitro de vídeo: Germán Delfino (Argentina)

Fonte/ Portal Yahoo.com