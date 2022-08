Corinthians reage no 2º tempo, mas só empata com o Avaí

Com uma chuva insistente, a partida começou com as duas equipes buscando se impor. O Corinthians parecia se ressentir de um toque de bola mais em velocidade, mas o time pouco os lados do campo. Concentrado muito mais do lado esquerdo de seu campo, o Corinthians começou a perder espaço em campo a partir dos 20 minutos.

Com imposição, os catarinenses passaram a trabalhar a bola e a chegar com mais perigo. Aos 25, Bruno Silva foi pelo meio e tocou para William Pottker, que entrava em velocidade pelo lado direito. O atacante ajeitou o corpo e bateu de primeira, mas a bola passou perto do travessão de Cássio.

Recuado, o Corinthians sofreu o castigo aos 32. Pottker buscou a bola no meio de campo e partiu em disparada para a área pelo lado direito do campo. Balbuena acompanhou o atacante e deixou para dar o bote quando ambos estavam dentro da área, mas ele atropelou o jogador do Avaí – pênalti muito bem marcado. Na cobrança, aos 35, Bissoli deslocou Cássio e abriu o placar.O time do técnico Vítor Pereira esperou tomar um gol para sair ao ataque, mas o time não conseguiu encontrar espaços para a finalização.

Na segunda etapa, Vítor Pereira voltou com Yuri Alberto no lugar de Fábio Santos. Com Yuri, Róger Guedes e Gustavo Mosquito chegando no ataque, o time ficou mais ofensivo e teve boas chances para empatar.

Com menos de um minuto, a alteração já deu resultado. Yuri Alberto recebeu boa bola de Róger Guedes e tocou na saída de Vladimir, mas a bola passou à esquerda do gol.

Aos nove, o Corinthians partiu em rápido contra-ataque e Yuri Alberto tocou para Róger Guedes, que driblou o goleiro e fez o gol, que acabou anulado por impedimento. De tento tentar, o Corinthians chegou ao empate aos 32. Renato Augusto, que entrou no segundo tempo e voltou ao time após um logo tempo se recuperando de contusão, cobrou escanteio na primeira trave e Balbuena testou com categoria para fazer o gol.

Aos 40 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada por quase cinco minutos pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após as torcidas organizadas do Corinthians acenderem sinalizadores. Uma faixa com os dizeres “R$ 150 é roubar o corintiano”, em protesto contra o preço do ingresso cobrado no estádio da Ressacada.

Depois disso, a partida ficou paralisada por cinco minutos por conta de sinalizadores na torcida do Corinthians. Aos 48, Renato Augusto bateu de esquerda e quase virou a partida. Agora, o Corinthians se concentra na partida de volta pelas quartas de final da Libertadores contra o Flamengo, terça no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 CORINTHIANS

AVAÍ – Vladimir; Kevin (Renato), Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva e Eduardo (Jean Pyerre); William Pottker, Bissoli (Guerrero) e Muriqui (Lucas Ventura). Técnico: Eduardo Barroca.

CORINTHIANS – Cássio; Rafael Ramos, Gil, Balbuena e Fábio Santos (Yuri Alberto); Cantillo, Roni (Renato Augusto), Gustavo Mosquito (Ramiro), Giuliano (Fausto Vera) e Lucas Piton; Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

GOLS – Bissoli, aos 35 do primeiro tempo; Balbuena, aos 32 do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio.

CARTÕES AMARELOS – Muriqui, Vladimir, Fausto Vera. Público: 12 648 torcedores.

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

