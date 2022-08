Corinthians reage a gols relâmpagos e empata com o Fluminense na semifinal

- Publicidade -

O Corinthians tirou forças não se sabe de onde para buscar empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, na noite de hoje (24), após estar atrás do placar duas vezes ao sofrer gols relâmpagos. Paulo Henrique Ganso abriu o placar após pênalti aos 25 segundos, e Renato Augusto empatou; Jhon Arias recolocou os cariocas na frente, aos 43 segundos do segundo tempo, e Róger Guedes empatou no finalzinho.

Os times têm reencontro marcado pela volta da semifinal da Copa do Brasil no próximo dia 15, na Neo Química Arena, para decidir quem vai para a final. Não há critério de gol qualificado, e quem passar disputa o título contra Flamengo ou São Paulo.

Antes do jogo de volta, no entanto, os semifinalistas voltam a campo pelo Brasileirão: o Fluminense recebe o Palmeiras, sábado (27), e o Corinthians pega o Red Bull Bragantino, segunda-feira (29), em partidas válidas pela 24ª rodada.

Atuação do Flu: Paciência é uma virtude

A vitória teve a intensidade que o “Dinizismo” pede, ditando o ritmo no começo do jogo. Tão cedo que a vantagem foi construída no primeiro minuto de cada tempo. Na etapa inicial o time não foi tão compacto sem a bola, deu espaços e viu o adversário crescer. No segundo tempo, conseguiu manter o ritmo por mais tempo, ter a posse e criar oportunidades para ampliar, mas não matou o jogo e permitiu o empate com uma bobeira.

Atuação do Corinthians: Estratégia derrete no 2º tempo

O Corinthians teve cabeça no lugar para buscar o empate após cometer um pênalti no primeiro lance do jogo, mas não teve forças para repetir o feito no segundo tempo. O time até soube marcar melhor e encontrar contra-ataques na etapa inicial, mas depois foi dominado, envolvido pela movimentação adversária e anulado quando tentou atacar.

O melhor: Arias dá trabalho

Jhon Arias viveu uma noite especial no Maracanã: sofreu o pênalti que fez Ganso abrir o placar e, depois, acertou lindo chute para fazer o segundo. O colombiano deu enorme trabalho aos volantes do Corinthians, acertou passes que desarrumaram a defesa rival e foi bem do começo ao fim.

O pior: Fagner erra nos gols e se redime no final

O lateral esteve muito abaixo do que costuma apresentar no Corinthians. Foi dele o pênalti em Arias, com 25 segundos de jogo; depois foi nas costas dele que nasceu a jogada do segundo gol do Fluminense. Fagner ainda perdeu bolas perigosas, uma delas dentro da área, e deu sorte de não comprometer ainda mais. No finalzinho, porém, redimiu-se com a assistência para Róger Guedes empatar aos 45 do segundo tempo.

Pênalti no primeiro lance

Quem piscou, perdeu. Foram só 25 segundos de jogo até Arias ser derrubado na área e a tensão tomar conta do Maracanã. O lance foi rápido: Matheus Martins girou em cima de Fábio Santos, Cano cruzou, e Fagner chegou atrasado na dividida dentro da área. Chamado pelo VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Ganso utilizou sua categoria para converter e colocar o Tricolor na frente.

Flu tenta sufocar na marcação

Empolgado pelo gol, o Flu seguiu em cima. Marcou adiantado, roubou bolas no campo de ataque e assim não deixou o Corinthians respirar. O segundo quase saiu em uma sobra de bola para Arias na entrada da área, mas ele carimbou a defesa alvinegra. Em 20 minutos, o time paulista só chegou uma vez, em um cruzamento de Fagner que Yuri Alberto desviou para fora.

Corinthians aproveita vacilo e se reencontra

O Flu controlava o ritmo e o jogo quando Nonato errou um passe no meio-campo e permitiu que Yuri Alberto disparasse em contra-ataque. A defesa se atrapalhou e deixou Renato Augusto livre para empatar com toque sutil. Daí em diante, o Corinthians se restabeleceu, combateu melhor e manteve a armadilha preparada. Róger Guedes quase virou o jogo com um chutaço no lado de fora da rede; e Cano respondeu com cabeceio que parou em Cássio. Mais equilibrado, o encaixe de forças seguiu idêntico até o intervalo.

Filme repetido, e Flu na frente

O Fluminense retomou a liderança no placar com 43 segundos do segundo tempo. Uma bola invertida de Samuel Xavier encontrou Cris Silva nas costas de Fagner, os volantes do Corinthians demoraram para recompor, e a bola sobrou limpa para Arias marcar um golaço ao bater de primeira, sem chances para Cássio.

Corinthians encontra forças para empate épico

O terceiro gol tricolor ficou a detalhes de sair nos minutos seguintes, quando Cássio parou Germán Cano duas vezes. Matheus Martins também teve chance, mas bateu com perigo para fora. O Corinthians ficou desconfortável no jogo, foi controlado pelo segundo tempo inteiro e nem contra-ataques acertou mais. Aí, quando tudo parecia já encaminhado para o 2 a 1, Fagner acertou passe preciso para Róger Guedes bater na saída de Fábio e empatar aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado foi muito melhor do que o desempenho para o Alvinegro.

Sinalizadores atrasaram começo do jogo

A torcida do Fluminense acendeu sinalizadores na entrada do time em campo, durante o hino nacional e no momento do começo ao jogo. A arbitragem aguardou até que os artefatos fossem apagados para dar início à partida, por isso houve um breve atraso antes de a bola rolar. Aí, bem no comecinho, o pênalti em Arias que colocou o Tricolor na frente.

Tite de olho no Maracanã

Tite, técnico da seleção brasileira, esteve em um dos camarotes do Maracanã para acompanhar o duelo entre Fluminense e Corinthians. Recentemente, ele fez elogios a André, volante tricolor.

Briga na praia entre torcedores

Horas antes do jogo no Maracanã, torcedores de Fluminense e Corinthians entraram em confronto na orla de Copacabana. Na versão da polícia, a confusão não envolveu torcidas organizadas, mas pequenos grupos que se encontraram no local. Os envolvidos foram dispersados com spray de pimenta por policiais que faziam ronda na orla.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 2 CORINTHIANS

Competição: Copa do Brasil, jogo de ida das semifinais

Data e horário: 24 de agosto de 2022 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões Amarelos: André (Fluminense); Fagner, Fábio Santos, Róger Guedes (Corinthians)

Gols: Ganso, aos 4′, e Renato Augusto, aos 23 minutos do primeiro tempo; Arias ao 1º minuto, e Róger Guedes aos 45 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cris Silva); André, Nonato (Martinelli) e Ganso (Michel Araújo); Matheus Martins (Nathan), Arias (Marrony) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto (Ramiro); Adson (Gustavo Mosquito), Róger Guedes e Yuri Alberto (Mateus Vital). Técnico: Vítor Pereira