Corinthians e Flamengo fecham acordo para ter mais visitantes nos duelos da Libertadores

As diretorias de Corinthians e Flamengo acertaram um acordo que permitirá a presença de mais torcedores visitantes nos duelos das quartas de final da Libertadores, tanto na primeira partida, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, como na volta, no dia 9, no Maracanã

Embora os estádios tenham capacidades diferentes, ficou acertado um número fixo de torcedores visitantes em cada jogo: serão 4 mil flamenguistas em Itaquera e outros 4 mil corintianos no Rio de Janeiro. A informação, publicada pelo “Meu Timão”, foi confirmara pelo ge.

Nesta fase, o regulamento da Conmebol exige que os clubes disponibilizem até 2 mil entradas para os visitantes. A partir da semifinal, há a obrigatoriedade de 4 mil. Por um acordo de reciprocidade, os dois clubes acertaram com a cessão de 4 mil bilhetes.

O Corinthians estabeleceu o valor do ingresso visitante em R$ 140 (R$ 70 a meia-entrada, que corresponde a 40% da carga). A tendência é de que cerca de 44 mil torcedores estejam em Itaquera na noite de terça-feira.

A arrecadação do jogo deve chegar a R$ 5 milhões na noite desta terça-feira. O Corinthians aumentou a precificação dos bilhetes em quase todos os setores das oitavas para as quartas de final.

O Corinthians, por meio das redes sociais, emitiu um comunicado para sua torcida (veja abaixo).

“O Timão luta pela maior presença possível da Fiel em todos os estádios e decisões. Por isso, fizemos um acordo para aumentar nossos ingressos no jogo do Rio: 4 mil para os visitantes em cada um dos jogos, cumprindo regra de reciprocidade com a mesma quantidade para o rival.Temos certeza de que ter a Fiel em peso no segundo e decisivo jogo no Maracanã fará toda a diferença!”