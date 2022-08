Coreia do Norte dispara dois mísseis de cruzeiro em direção ao mar

- Publicidade -

A Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro da cidade de Onchon, na costa oeste do país, nesta quarta-feira (17), informou uma fonte militar sul-coreana. Segundo a agência de notícias Yonhap, os projetis foram atirados em direção ao mar ao longo de sua costa oeste.

A fonte acrescentou que as autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão analisando detalhes do voo dos mísseis, incluindo o seu alcance.

Os lançamentos acontecem um dia depois de Seul e Washington iniciarem uma temporada de exercícios conjuntos preliminares, que acontecem de 22 de agosto a 1º de setembro.

Os dois aliados reduziram as atividades militares combinadas nos últimos anos em virtude da Covid-19 e como uma tentativa de diminuir as tensões com o Norte, que acusou os exercícios de serem um ensaio para invasão.

Enquanto isso, o Pentágono disse na terça-feira (16) que os EUA, a Coreia do Sul e o Japão participaram de um exercício de defesa contra mísseis balísticos na costa do Havaí na semana passada – os primeiros exercícios desse tipo desde 2017, quando as relações entre Seul e Tóquio atingiram o menor nível em anos.

Embora Pyongyang não tenha realizado um teste de mísseis por dois meses, já que o país estava lutando contra um surto de corinavírus, norte foi observado, no entanto, se preparando para um possível teste nuclear, que seria o primeiro desde 2017.

Em um comunicado à imprensa separado feito pelo Norte na quinta-feira (11), a irmã de seu líder Kim Jong Un culpou panfletos de propaganda sul-coreanos encontrados perto da fronteira por causar o surto de coronavírus e prometeu uma “retaliação mortal” contra o Sul.

Apesar de tais advertências, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol reiterou nesta quarta-feira que está disposto a fornecer ajuda econômica à Coreia do Norte se ela encerrar o desenvolvimento de armas nucleares e iniciar uma desnuclearização.

Fonte: CNN Brasil