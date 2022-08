Coreia do Norte anuncia vitória contra Covid e revela que o governante “Kim Jong Un” apresentou febre mas está fora de perigo

- Publicidade -

O norte-coreano Kim Jong Un declarou vitória na batalha contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 11 de agosto, com a irmã do líder revelando que ele teve febre e prometendo “retaliação mortal” contra a Coreia do Sul, que culpa por causar o surto.

Kim ordenou o encerramento das medidas máximas impostas contra a epidemia em maio, acrescentando que a Coreia do Norte deve manter uma “barreira anti epidêmica forte e intensificar esse trabalho até o fim da crise global de saúde”, segundo um relatório divulgado pela agência de notícias estatal KCNA.

A Coreia do Norte nunca informou quantas pessoas foram infectadas com Covid-19, aparentemente sem suprimentos de teste. Em vez disso, relatou números diários de pacientes com febre, que totalizaram cerca de 4,77 milhões, mas não registra novos casos desde 29 de julho.

A irmã de Kim, Kim Yo Jong, disse que o próprio líder sofreu de sintomas de febre, segundo a KCNA, indicando pela primeira vez que ele pode ter sido infectado pelo vírus.

“Mesmo estando gravemente doente com febre alta, ele não conseguiu se deitar um momento pensando nas pessoas de quem teve que cuidar até o fim diante da guerra anti epidêmica”, disse ela em reunião na quarta-feira (10), para rever as medidas do país.

Ela não detalhou a saúde de Kim, mas culpou panfletos da Coreia do Sul encontrados perto da fronteira por causar o surto.

Durante décadas, desertores e ativistas norte-coreanos no Sul enviaram balões com panfletos anti-Pyongyang para o Norte, juntamente com alimentos, remédios, dinheiro e outros itens.

Kim Yo Jong criticou o novo governo de Seul do presidente Yoon Suk-yeol por tentar suspender a proibição de 2020 dessas campanhas, chamando-o de “inimigo principal invariável”.

“Não podemos mais ignorar o fluxo ininterrupto de lixo da Coreia do Sul”, disse ela, ameaçando “eliminar” as autoridades de Seul. “Nossa contramedida deve ser uma retaliação mortal”.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul lamentou a afirmação da Coreia do Norte de que as cartas de desertores foram responsáveis ​​pelo surto de Covid e as ameaças feitas por Pyongyang, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Fonte/ CNN BRASIL