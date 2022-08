Copa do Brasil: Flamengo e Corinthians vão decidir semifinais em casa; veja

- Publicidade -

A CBF definiu nesta sexta-feira (19) os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O evento foi realixado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, e apontou que Corinthians e Flamengo decidirão os cofrontos contra Fluminense e São Paulo, respectivamente, em suas casas.

Os confrontos já acontecem na próxima semana, no dia 24 de agosto, e a volta em 14 de setembro. Os quatro times envolvidos na disputa e que sonham com a conquista nacional já embolsaram uma premiação de R$ 8 milhões pela classificação à semifiinal. Quem avançar, garantirá, ao menos, R$ 25 milhões, que é o prêmio dado ao vice campeão. O campeão da Copa do Brasil receberá R$ 60 milhões.

Esta é a primeira vez após seis anos que as semifinais da Copa do Brasil não contarão ao menos com um répresentante mineiro. No ano passado, o Atlético esteve na disputa e acabou levando a taça nacional.

Em contrapartida, o torneio desta temporada tornou-se uma espécie de ‘Rio-São Paulo’, com a presença de dois representantes paulistas e dois cariocas.