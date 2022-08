Contrato com a FCC é oficialmente publicado do Concurso TRT 14

- Publicidade -

O extrato do contrato entre o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região e a Fundação Carlos Chagas (FCC) foi publicado oficialmente. Com isso, o edital do concurso TRT14 pode sair a qualquer momento.

A confirmação veio no Diário Eletrônico do próprio tribunal.

Segundo o documento, o contrato foi assinado na última semana, em 25 de agosto, assim como noticiado por Folha Dirigida. A vigência será até a entrega dos resultados finais do concurso.

Com o contrato assinado e publicado oficialmente, o próximo passo deve ser a elaboração do cronograma e do edital. Feito tudo isso, o documento com todas as regras poderá ser lançado em todos os canais.

A FCC foi escolhida em agosto para publicar o edital, além de receber as inscrições e aplicar as provas.

“A comissão organizadora do concurso bateu o martelo e definiu a Fundação Carlos Chagas como banca organizadora do próximo certame para provimento de servidores na Justiça do Trabalho de RO e AC”, diz a publicação.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região abrange os Estados do Acre e Rondônia.

Concurso TRT14 terá vahas de técnicos e analistas

As especialidades ainda não foram confirmadas, mas já se sabe que o TRT14 contará com oportunidades em cargos de técnico e analista.

Recentemente, inclusive, o tribunal confirmou que existem 82 cargos vagos nas carreiras em diversas áreas. A previsão é de que essas funções sejam contempladas no próximo edital, sendo elas:

analista judiciário – área Administrativa, sem especialidade;

analista judiciário – área Judiciária, sem especialidade;

analista judiciário – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal;

analista judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação;

técnico judiciário – área Administrativa, sem especialidade; e

técnico judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação.

As vagas por cargo não foram divulgadas. A expectativa é de uma oferta imediata baixa, mas com grande aproveitamento do cadastro de reserva durante todo o prazo de validade.

Quando o edital será lançado?

Em resposta à Folha Dirigida, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região confirmou os preparativos e trabalha com um prazo para o lançamento do edital. A estimativa é até o início de 2023.

“Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, disse o TRT à Folha Dirigida.

No entanto, com banca definida e contratada, a expectativa é de que o edital possa sair o quanto antes, ainda em 2022.

