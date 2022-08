Contratante teve problemas com Ludmilla outras vezes: “Problemática”

- Publicidade -

Os problemas com Ludmilla no festival Farraial, no Anhembi, no sábado (20/8), parecem estar longe de ser um caso isolado. Além da falta de profissionalismo em relação aos horários e negligências técnicas no evento, que é considerado o maior do segmento sertanejo da cidade de São Paulo, Luiz Restiffe, sócio da agência INHAUS, organizadora do festival, relatou pelo menos outras duas experiências nada agradáveis com a artista.

“A Ludmilla como artista é problemática, extremamente problemática. Eu já tive três experiências com ela e foram três experiências extremamente problemáticas, todas com problemas de horários, todas com problemas dela não seguir o que é acordado”, pontua Restiffe.

Segundo o empresário, uma dessas experiências foi na Sapucaí, quando Ludmilla foi contratada para ficar duas horas em um camarote da Itaipava, mas ficou apenas 30 minutos e não atendeu a imprensa, como havia sido acordado. “A gente fez Sapucaí com ela e houve o mesmo problema. Tinha presença para fazer e não fez, não falou com os veículos de imprensa. Eu tenho, inclusive, prints do padrasto dela, do Renato, mandando mensagem, pedindo desculpas, dizendo: ‘Eu não sei o que fazer, é incontrolável’”, relata ele.

“Ela foi contratada para ficar duas horas, uma hora de presença VIP e uma hora de show. Ela estava querendo fazer três músicas apenas, não fez a presença VIP”, seguiu o empresário.

Outra experiência conturbada se deu durante um evento com trio elétrico. Ludmilla se atrasou para entrar no circuito, o que fez Claudia Leitte estender sua apresentação para não deixar um buraco na programação. “Ela simplesmente não entrava no trio e estava atrasando a Claudinha, que tinha um compromisso na Globo, no programa do Faustão”, explicou o contratante.

Ainda segundo Restiffe, no meio artístico são constantes as queixas em relação a Ludmilla. “Conheço vários outros empresários que também tiveram problemas com ela neste sentido”, disse ele e seguiu: “Já acompanhei DVD em que ela seria participação e que a gravação precisou atrasar duas horas porque ela não chegava, já acompanhei podcast em que ela não apareceu e tudo teve que ser mudado em cima da hora”.

A coluna LeoDias procurou a assessoria de Ludmilla que, apesar de ficar online o tempo todo, até agora não se dispôs a responder os relatos de Luiz Restiffe.

Fonte: Metrópoles