Cônsul alemão suspeito por morte do marido é transferido para presídio

O belga foi encontrado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo na noite dessa sexta-feira (5/8).

Morte violenta

O socorro foi chamado pelo cônsul alemão, que disse que o marido tinha desmaiado após um mal súbito. O médico do Samu se recusou a atestar a morte por causas naturais. Então, o corpo de Walter foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A investigação da Polícia Civil encontrou indícios de morte violenta no corpo do belga Walter Henri Maximilien Biot e na cobertura que o casal morava em Ipanema. O casal estava junto há 20 anos e possuía passaporte diplomático.