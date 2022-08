Conselheiros do Tribunal de Contas condenam ex-secretária de Tião Viana a devolver quase R$ 250 mil

- Publicidade -

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado condenaram a ex-secretária de Estado de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, à devolução de R$ R$ 246.905,91 aos cofres públicos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE/AC, edição da última quarta-feira, 10 de agosto.

De acordo com o conselheiro Valmir Ribeiro, relator da matéria, que teve o voto acompanhado pelos demais conselheiros, Rachel Moreira não comprovou a regularidade do valor desembolsado referente a 2018 pagos à empresa CRM Representações e Serviços LTDA – EPP. No acordão, os membros da Corte de Contas afirmam que houve “dano ao erário”.

Além dela, os conselheiros determinaram a aplicação de multa no valor de R$ 5.860,00 contra Fábio Ricardo Barbosa da Silva, Controlador Interno da SETUL.

Fonte/ O Alto Acre