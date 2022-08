Conheça os alimentos que estimulam a mente e melhora a concentração

- Publicidade -

1. Frutas e vegetais

No topo da lista, é claro, estão frutas e vegetais!Poderíamos dizer que são sinônimos de saúde, não podemos comer melhor do que comer frutas e vegetais todos os dias para recuperar todos os nutrientes de que precisamos.Em particular, os antioxidantes que retardam o envelhecimento celular, incluindo o cérebro.

2. Peixe

Os ácidos graxos ‘Ômega 3’ amplamente contidos nos peixes têm um efeito extremamente positivo nas células cerebrais, agindo sobre os membros e facilitando a passagem de informações. Comer peixe também ajuda na concentração, reduz o estresse e é leve para digerir.

3. Leguminosas e nozes

Esses alimentos, embora você possa não pensar, contêm muitas substâncias importantes para o cérebro: proteínas, potássio, ácido fólico, fósforo e cálcio. Eles também fornecem um tipo ideal de gordura para o cérebro.

4. Carne branca

O baixo teor de gorduras animais saturadas e ferro contido nas carnes brancas torna-as preferíveis às carnes vermelhas que, ao contrário, favorecem a produção de radicais livres, vetores do envelhecimento celular (e também cerebral).

5. Não se esqueça do potássio

O potássio é essencial, capaz, se tomado diariamente, de reduzir o risco de acidente vascular cerebral em 40%. Você pode encontrá-lo dentro de bananas, maçãs ou leite.

6. Evite excesso de açúcar

Um alto nível de açúcar no sangue, entre outras coisas, acelera o processo de envelhecimento do cérebro. Vários estudos também relacionaram uma alta taxa glicêmica com o desenvolvimento da doença de Alzheimer.

7. Evite o excesso de sódio

Em particular, evite pratos e alimentos prontos que lotam as prateleiras refrigeradas dos supermercados. Na verdade, o sódio promove hipertensão e, a longo prazo, acidente vascular cerebral.

8. Coma chocolate (com moderação)

O chocolate, especialmente o chocolate escuro a partir de 70%, contém polifenóis que são antioxidantes também presentes no chá, vinho tinto e frutas e vegetais.

9. Café

O café da manhã sempre foi uma cura para tudo. Provavelmente será ainda mais agora que você sabe que o café contém cafeína e antioxidantes, que são importantes para melhorar a atenção, a concentração e até mesmo o humor. No longo prazo, o café reduz o risco de desenvolver doenças neurológicas (como o mal de Alzheimer).

10. Mirtilos

Além de deliciosos, os mirtilos proporcionam inúmeros benefícios à saúde, alguns dos quais específicos para o cérebro.

O mirtilo contém antocianinas, um grupo de compostos vegetais com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, que retarda o envelhecimento das células cerebrais. Mais tarde, descobriu-se que alguns dos antioxidantes dos mirtilos se acumulam no cérebro e ajudam a melhorar a comunicação entre as células cerebrais.

11. Cúrcuma

Esse tempero amarelo intenso tem vários benefícios para o cérebro. Foi demonstrado que a curcumina, o ingrediente ativo da cúrcuma, atravessa a barreira hematoencefálica, entrando diretamente no cérebro e beneficiando diretamente as células.

É um poderoso composto antioxidante e anti-inflamatório que tem sido associado aos seguintes benefícios cerebrais:

pode ser bom para a memória

desencoraja a depressão

ajuda novas células cerebrais a crescerem

pode ajudar a retardar o declínio mental relacionado à idade

