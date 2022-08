Conheça o SIM swap: O novo golpe aplicado em grande pelo celular que já fez dezenas de vítimas no Acre

- Publicidade -

O golpe da vez é o “SIM swap”. Esse novo golpe, tem sido aplicado em todo País, e principalmente em grande escala, no estado do Acre. As altoridades já estão em alerta e em busca dos goslpistas.

Trata-se da clonagem do chip do celular. Esse golpe consiste na busca de informações sobre os dados pessoais do usuário, entrando em contato com a operadora telefonica contratada pela vítima. O golpista informa ao operador de telemarketing que perdeu o chip do telefone, precisando portanto, reabilitar “um novo chip”. Com o novo chip habilitado, criminoso passa a ter acesso aos contatos, aplicativos bancários, e à todas as informações da vítima.

No Acre, já são vários registros de clientes que foram vítimas desse goslpe, que pode trazer prejuízos financeiros e morais aos usuários.

Em recente decisão, a Justiça de Santa Catarina considerou de responsabilidade da operadora de telefonia, os danos causados à um casal vítima do golpe SIM swap. O casal catarinense perdeu aproximadamente R$ 5 mil com a fraude, e ingressou na justiça requerendo a responsabilizando a operadora e requerendo o ressarssimento do valor perdido.

O magistrado considerou que a operadora realmente não havia cumprido com o seu dever de segurança, porque a habilitação de um novo chip somente é possível mediante a autorização da operadora, de forma que ela deve arcar com os danos morais e materiais sofridos pelas vítimas.

Com a implantação de atendimentos “eletrônicos robôs”, o acesso aos dados dos cliente foi automaticamente facilitado, e as quadrilhas aproveitaram a oprtunidade aplicando diversos golpes, no maior número de clientes possíveis.

O Código de Defesa do Consumidor considera a questão como “falha na prestação do serviço”.

A dica é proteger os dados bancários e informações pessoais, principalmente “quando estiver baixando aplicativos no celular”.

Ao receber ligação da operadora, certifique-se de que o atendimento é o serviço que você contratou não forneça dados sem necessidade e mediante conformação de códigos ou informeções oficializadas entre você e a sua operadora. A seguranã de seus dados também é responsabilidade sua.

Em caso de lesão aos seus dados ou tentativa de fraude, busque um orgão especializado em crimes cibernéticos e acione a justiça o mais rápido póssivel.