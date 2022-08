Conheça a história de José Marcos, o talento de apenas 9 anos que se destacou na Escolinha do Flamengo e já acumula vários títulos pelo clube

- Publicidade -

Aos 9 anos, José Marcos tem pontaria de craque. Nos últimos meses, o talento do menino com a bola no pé rendeu boas conquistas para o clube que ele representa. Jogador da Escolinha do Flamengo em Rio Branco, no Acre, ele já anotou alguns gols na sua carreira futebolística.

Marcos ingressou na Escolinha do Flamengo em 2019, quando tinha apenas 6 anos de idade, e sempre fez muito sucesso, por conta da sua habilidade com a bola.

Veja a trajetória do jogador mirim:

Em 2021 participou do Campeonato da Federação, representando a categoria Sub-11, onde a equipe foi campeão, e o jogador deixou anotado 3 gols na competição.

Também em 2021, participou da Copa Arasuper, onde o time foi vice campeão, somando mais 5 gols nessa competição.

Já em 2022, foram muitas conquistas. A participação na Copa Acre-Rondônia, jogando pela categoria Sub-10, rendeu ao time do Flamenguinho mais 3 gols e o prêmio de melhor jogador do campeonato, e ainda o reconhecimento de artilheiro do time.

Por último, pra fechar com chave de ouro. Os garotos do Flamengo foram campeões do Campeonato Internacional, que aconteceu em Cobija, na Bolívia. Marcos novamente se destacou nessa competição, marcando 8 gols, onde novamente foi o artilheiro da competição.

