Conflito entre Neymar e Mbappé ferve vestiário do PSG

A relação entre Neymar e Mbappé vai de mal a pior. Após a vitória do PSG sobre o Montpellier no último sábado, o clima no vestiário piorou por conta da polêmica dos pênaltis no confronto. Mas segundo o “L’Équipe”, o problema está instalado há alguns meses.

Após renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante francês foi consultado sobre uma possível saída do astro da Seleção Brasileira. Embora o camisa sete em nenhum momento tenha pedido a saída de Neymar, o atleta não se opôs a ideia.

No entanto, o auge do problema entre os companheiros de clube se evidenciou no último sábado. O atual campeão da Ligue 1 recebeu um pênalti a seu favor no início da segunda etapa, onde Mbappé teve a prioridade da cobrança, mas finalizou para a defesa do goleiro.

No fim dos primeiros 45 minutos, o PSG teve uma outra oportunidade de balançar as redes do Montpellier em uma cobrança de pênalti. Apesar do camisa sete argumentar algo com o brasileiro segundos antes da batida, Neymar assumiu a responsabilidade e converteu o gol.

Desde que chegou à França, o craque da Seleção Brasileira era o responsável pelos pênaltis da equipe. Ao fim da partida, o camisa 10 curtiu publicações nas redes sociais que criticavam o fato de Mbappé ter assumido a responsabilidade.

Fontes próximas ao atleta revelaram ao “L’Équpe” que Neymar não está disposto a se tornar uma espécie de “escudeiro” do camisa sete na temporada. Além disso, o jogador estaria surpreso com os novos poderes do francês no elenco.

A publicação indica que o técnico Cristophe Galtier e o diretor esportivo Luis Campos devem ter uma reunião esta semana para tratar sobre o tema. No entanto, a treta está instalada no vestiário e os barões do PSG devem entrar em ação antes que a situação piore.

Fonte/ Portal Yahoo.com