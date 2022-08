CONFIRA: No Acre, apenas três dos candidatos ao Governo não apresentaram suas contas do fundo partidário

- Publicidade -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na quinta-feira, 25 de agosto, a tabela atualizada com a divisão dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinado aos partidos políticos para as Eleições de 2022.

No Acre, quem lidera o ranking, até agora, é o Senador Sérgio Petecão (PSD), com pouco mais de R$ 3 milhões para investir em sua campanha para governador.

Em segundo lugar vem Jorge Viana (PT), também candidato ao governo do Acre, com R$ 850 mil, sendo 100 mil provenientes de apoiadores de campanha.

O candidatoMárcio Bittar (União Brasil) ficou em terceiro, com uma parcela de R$ 711.522,24. David Hall, do AGIR, foi o que recebeu menos recurso até agora, com R$ 100 mil nas contas do partido.

O candidato a reeleição, Gladson Camelli (PP), ainda não apresentou suas contas. A emedebista Mara Rocha (MDB) e o professor Nilson Euclides (PSOL) também não possuem valores declarados à Justiça Eleitoral.

Fonte/ A Gazeta do Acre