Confira! Imagens de Xuxa em sua nova série são reveladas

O Disney+ divulgou nessa quinta-feira (18) as novas imagens de Tarã, a série de ficção é protagonizada por Xuxa e abordará a preservação ambiental utilizando a fantasia. A nova série original da plataforma deve estrear em 2023 e as gravações já foram iniciadas.

Xuxa interpretará Ila em Tarã, Angélica, Bruno Garcia, Bukassa Kabengele, Gleici Damasceno, Lana Guelero, Luah Guimarãez e Ywy’zar Guajajara também integram o elenco da nova série do Disney+. Nas imagens divulgadas é possível ver o elenco caracterizado como seu personagem.

A última participação da apresentadora em uma série ocorreu em 2012 na série As Brasileiras onde interpretou Rita no episódio “A Fofoqueira de Porto Alegre”, esse episódio foi exibido na Rede Globo em 22 de março de 2012.

Confira a primeira imagem de Percy Jackson

A série Percy Jackson teve a sua primeira imagem revelada, nela está presente o trio principal da primeira temporada: Percy Jackson (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri). A série é baseada na saga Percy Jackson de Rick Riordan e está prevista para estrear em 2023 no Disney+.

A saga de Jackson foi adaptada para os cinemas em 2010, Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi protagonizada por Logan Lerman (Percy Jackson), Alexandra Daddario (Annabeth Chase) e Brandon T. Jackson (Grover). Em 2013, estreou a sequência Percy Jackson e o Mar de Monstros com o retorno do trio protagonista, Douglas Smith interpretou Tyson, o meio-irmão de Percy. Os dois filmes estão disponíveis no Disney+.