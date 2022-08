Confira: Concurso público tem salários de até R$ 12 mil

- Publicidade -

A prefeitura de Granja, a 300 km de Fortaleza, abriu concurso público para diversos cargos do níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame oferece 228 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, com salários de até R$ 12 mil.

O concurso está sob o comando da Universidade Patativa do Assaré (UPA) e busca, então, reforçar o quadro de servidores públicos locais.

As inscrições serão realizadas no site da UPA, conforme o edital de seu interesse e podem ser feitas até às 23h59 do dia 9 de outubro de 2022.