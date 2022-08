Confinada? Ex-BBB Lumena posta vídeo ousado após boato de reality

- Publicidade -

A influenciadora Lumena Aleluia aumentou a temperatura do Instagram ao compartilhar mais um vídeo quente na plataforma. A famosa surgiu fazendo uma coreografia quente e deixou os fãs de boca aberta.

Na postagem, a ex-participante do Big Brother Brasil aparece sensualizando no banheiro enquanto reproduzia uma dancinha provocante. Apenas de biquíni, a gata não economizou no rebolado ao som do funk.

“Alguém me ensina a fazer o tududum? hahaha gostaram?”, questionou a baiana provocando os admiradores, renderam mais de 70 mil visualizações no vídeo.

Entre os comentários, os internautas enviaram uma chuva de elogios ao corpão da beldade: “Linda demais”, “Gostosa“, “Dança muito!!”, “Por todos os ângulos, um espetáculo de mulher!!!”, “Oh criatura para me tirar do eixo”.

Vale destacar que Lumena tem sido cotada para aparecer na nova temporada de De Férias com o Ex Celebs, que já está sendo produzida pela MTV Brasil. No entanto, até o momento ninguém confirmou a informação.

Briga com apresentadora

Nos últimos meses Lumena Aleluia tem investido nas plataformas de conteúdo adulto e tem levantado uma boa grana com suas postagens quentes. No entanto, a situação chamou atenção de críticos, que não acreditam em seu sucesso.

Durante o programa A Tarde É Sua, a apresentadora Sonia Abrão comentou a notícia da ex-BBB e acabou soltando alfinetadas, chegando a chamar a baiana de “psicóloga doida”. A situação gerou revolta em Lumena, que prontamente rebateu a jornalista.

“‘Psi doida’ por vender conteúdo adulto? Não te chamo de jornalista doida porque você deixou de fazer jus à função quando virou referência mundial do que não fazer, ao interferir de forma negativa em um caso absurdo”, disparou ela, citando o caso de Eloá Pimentel, que aconteceu em 2008, quando Sonia entrevistou o sequestrador.

“Quanta hipocrisia. Vem no meu consultório para eu te lembrar dos seus B.O.s”, acrescentou Lumena.

A resposta de Lumena acabou viralizando e rendendo comentários dos internautas, que passaram a apoia-la. “Eu não gostava da Lumena de jeito nenhum, mas atacar essa moça do jeito que estão fazendo é ridículo. Agora gosto, sigo e apoio!! Deixem essa menina em paz!!”, disse outra pessoa.

Fonte: Spinoff