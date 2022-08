Conexão 5G: novos celulares entram na lista e 71 aparelhos já aceitam a tecnologia no Brasil

- Publicidade -

A conexão por 5G já é uma realidade na maior parte do mundo, incluindo o Brasil. Sendo assim, vale a pena conferir quais são os aparelhos que passaram a aceitar a nova tecnologia no país.

Veja também: 5 aplicativos que ocupam MUITO armazenamento do seu celular

Celulares mais recentes que aceitarão a tecnologia 5G:

Samsung A336M/DSN

Samsung F936B/DS

Samsung F721B

Xiaomi 22041219NY

Além desses, a Motorola conta com 14 aparelhos compatíveis, a Applw com 9 aparelhos e a Xiaomi tem 9 também. A Samsung já tinha 28 outros aparelhos compatíveis com o 5G. Vale destacar que as outras marcas, como Lenovo, Asustek, Positivo, TCL, Realme e HMD Global Ou também apresentam aparelho com suporte à nova conexão.

Tablets que aceitam 5G:

Apple

iPad Mini 6a geração (R$ 5.875)

iPad Pro 11 polegadas 3a geração (R$ 10.235)

iPad Pro 12,9 polegadas 5a geração (R$ 14.026

Samsung

Galaxy Tab S8 5G (R$ 7.699)

O mais barato entre os tablets dessa lista, não sai por menos de R$ 5,8 mil.

Quais aparelhos devem aceitar o 5G no mundo todo?

Além dos smartphones, a conexão 5G também a afetará a indústria de produtos como:

Óculos de realidade aumentada;

Relógios inteligentes, ou smartwatches;

Tablets;

Computadores e notebooks;

Assistentes virtuais e digitais (dispositivos);

Aparelhos de som inteligentes;

TV digital (sinal e aparelho); além de vários outros.

Na prática, a lista de objetos que podem ganhar novidades com a conexão 5G não para de crescer. Isso acontece porque a novidade vai turbinar todo o mercado tecnológico e possibilitar funções até então nunca testadas na prática cotidiana dos consumidores.

O que muda com a nova banda de conexão? Se você acha um máximo poder assistir a filmes e séries na palma da sua mão, saiba que em breve poderá fazer muito mais. A qualidade aceitável de streaming para celular foi algo que surgiu com a tecnologia 3G, ou seja, há quase 1 década. No entanto, com o 5G essa experiência ficará ainda mais impressionante. A transmissão de dados será tão rápida que qualquer aparelho ultra simples poderá fazer as mesmas coisas que um celular avançado faz hoje em dia. Além disso, o armazenamento de informações em nuvem deve ser aprimorado. Seria como se você pudesse experimentar uma realidade aumentada através de óculos sem fio e sem conexão com qualquer outro dispositivo. As informações serão transmitidas quase que instantaneamente. Novos aparelhos foram criados e inúmeras funções acabaram sendo implementadas. No entanto, os especialistas acreditam que ainda é cedo para deduzir o que pode nascer a partir da conexão 5G em escala mundial. No Brasil, o 5G foi lançado para a cidade de Brasília, mas deve se propagar por todas as outras cidades nas próximas semanas.