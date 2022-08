Concurso TRE Acre: novo edital poderá ser unificado; VEJA

- Publicidade -

Um novo concurso TRE AC deverá ser realizado de maneira unificada em 2023. A equipe do Gran Cursos Online entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, nesta segunda-feira (1º), e obtrve a informação que o órgão tem interesse em participar do concurso unificado TSE/TREs, caso ele seja realizado.

O TRE AC indicou ainda, as vagas que pretende solicitar no certame:

O último concurso TRE AC foi realizado em 2015, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior. A validade venceu em dezembro de 2019.

Concurso TRE AC: situação atual

1º de agosto de 2022: Tribunal Regional Eleitoral do Acre demonstrou interesse em participar do concurso unificado TSE/TREs.

“Já houve oficialização do interesse do TRE-AC em participar do concurso unificado”.

25 de maio de 2022: Portaria disponibiliza detalhamento de autorização do total de 205 cargos para provimento, dentro do Tribunal Superior Eleitoral.

Para o TRE AC, são 10 vagas. A vacância não é relativa a oferta de vagas em um novo concurso. O documento também destaca que as vagas serão providas exclusivamente no exercício financeiro de 2022.

Concurso TRE AC: remuneração e benefícios

A remuneração inicial dos cargos atualizada, é a seguinte:

Técnico – R$ 7.080,20;

Analista – R$ 11.616,61.

Concurso TRE AC: cargos e vagas

Para o novo edital unificado, o TRE AC pretende ofertar as seguintes vagas:

Técnico Judiciário – Área Administrativa (1 cargo vago e cadastro de reserva);

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Programação de Sistemas (2 cargos vagos e cadastro de reserva);

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Digitação (1 cargo vago e cadastro de reserva), este cargo poderá sofrer alteração da especialidade, pois está em extinção;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Análise de Sistemas (1 cargo vago e cadastro de reserva);

Analista Judiciário – Área Judiciária (1 cargo vago e cadastro de reserva);- Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade (cadastro de reserva);

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (cadastro de reserva).

Cargos vagos

De acordo com o Portal de Transparência do órgão atualizado em abril de 2022, são 04 cargos vagos!

Último edital TRE AC

No último concurso, realizado em 2015, foram oferecidas três vagas imediatas para analista judiciário (nível superior), nas funções de contador e engenheiro, além de cadastro de reserva para analista da área judiciária e para técnico judiciário (nível médio) na área administrativa.

O subsídio inicial bruto para nível médio foi determinado no valor de R$ 2.824,17, já os cargos de nível superior ofereciam R$ 4.633,67.

Etapas

A seleção teve duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. Ambas foram aplicadas para candidatos aos cargos de Técnico Judiciário e Analistas Judiciários.

Disciplinas

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Língua Portuguesa – 10 questões/ Peso: 1

Legislação: 7 questões/Peso: 1

Informática: 3 questões/Peso: 1

Conhecimento Específicos: 40 questões/Peso: 3

Analista judiciários

Língua Portuguesa – 10 questões/ Peso: 1

Legislação: 7 questões/Peso: 1

Informática: 3 questões/Peso: 1

Conhecimento Específicos: 40 questões/Peso: 3

Critérios para aprovação:

Ao todo a prova valia 160 pontos, sendo necessário obter pelo menos 60% nas questões da prova objetiva e discursiva.

Avaliação discursiva

A prova consistiu em duas questões de conhecimento específicos, de acordo com os conteúdos programáticos. Foi aplicada para todos os cargos, porém só foram corrigidas as avaliações discursivas dos candidatos que atingiram 60% ou mais da pontuação total prevista na prova objetiva e que ficaram classificados de acordo com a tabela abaixo:

Concurso TRE AC: depoimento de aprovado em Tribunal

