Concurso PC RO: último dia para se inscrever; 319 vagas!

Atenção concurseiros! Termina, nesta sexta-feira (5/8), o prazo para se inscrever no concurso PC RO (Polícia Civil de Rondônia)

As candidaturas devem ser realizadas pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até às 18h. As taxas são de R$ 190,00 e R$ 204,96, a depender do cargo pretendido.

Para realizar o pagamento da taxa é necessário emitir o boleto, que deverá ser pago até o dia 25 de agosto de 2022.

Panorama concurso PC RO

Ao todo, o concurso PC RO oferece 319 vagas de nível superior, dividas entre os seguintes cargos:

Agente – 145 vagas

Escrivão – 100 vagas

Delegado – 10 vagas

Datiloscopista – 40 vagas

Médico-Legista – 10 vagas

Técnico em Necropsia – 14 vagas

Em relação à remuneração, os aprovados farão jus a salários iniciais de:

R$ 5.083,00 para os cargos de Agente, Escrivão, Datiloscopista e Técnico em Necropsia

para os cargos de Agente, Escrivão, Datiloscopista e Técnico em Necropsia R$ 15.500,00 para os cargos de Delegado e Médico-Legista

Os candidatos serão avaliados por meio de diversas etapas, sendo as provas objetivas previstas para o dia 25 de setembro.

Resumo concurso PC RO