Concurso IBGE: entenda o porquê de tantos editais complementares

- Publicidade -

O Redação Folha desta sexta-feira, 26, traz um aprofundamento sobre o concurso IBGE visando o censo 2022. Afinal, o que está acontecendo no IBGE?

Desde dezembro, quando foi publicado o edital com vagas para recenseador e agente censitário municipal e supervisor, o IBGE publicou vários editais complementares para contratar novos profissionais para atuarem no Censo. O censo já está acontecendo e ainda novos editias estão sendo publicados. No programa desta semana debatemos o motivo disto está acontencedo.

A semana também foi marcada pela publicação do edital do concurso do Senado Federal com vagas imediatas e um vasto cadastro de reserva. No Redação Folha vamos falar sobre esse edital, os principais pontos e comparar o cargo de Policial Legislativo com outros concursos da área Policial. Seria este o melhor concurso da carreira? Venha conferir!

O programa vai ao ar todas as sextas no canal da Folha Dirigida no YouTube e você pode conferir esta edição abaixo: