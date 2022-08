Concurso da Secretaria de Educação com quase 600 vagas; salários de até R$ 3.236,43

Dessa maneira, hoje a oportunidade é para participar da Secretaria de Educação da região. Mais quase 600 vagas disponíveis para a população. Saiba mais informações sobre o processo seletivo a seguir.

Concurso público na região

Atualmente existem 596 vagas disponíveis para trabalhar na Secretaria de Educação da região. Desse total, 500 delas são para a área de analista em gestão educacional, demandando formação superior. Já as outras 96 são voltadas para assistente administrativo, com formação no ensino médio.

Vale comentar que a validade do concurso é de dois anos com a possibilidade de ser prorrogado uma vez por igual período. Dessa forma, as pessoas que não passarem em uma primeira chamada, poderão aguardar a chance de entrar para o cargo futuramente.

Para fazer parte de uma das vagas oferecidas, os interessados deverão realizar algumas provas. Para as pessoas que possuem ensino superior, haverá prova objetiva, discursiva e também avaliação de títulos.

Já para quem deseja uma opção da área dos cargos administrativos deverá efetuar duas provas objetivas sendo uma delas de assuntos específicos e outra de conhecimentos gerais. A aplicação está prevista para o dia 9 de outubro deste ano em Pernambuco.

Inscrições para o certame

Os responsáveis pelo processo seletivo já efetuaram a escolha da banca organizadora da iniciativa. Ela será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Dessa maneira, as inscrições para participar do certame serão realizadas a partir da página da instituição, que poderá ser acessada em https://www.cebraspe.org.br/concursos/SEE_PE_22. Vale lembrar que o prazo para efetuar a inscrição vai apenas até o dia 2 de setembro, às 18 horas.

Em relação ao pagamento da taxa, os valores são diferentes dependendo da modalidade para qual o candidato decide se inscrever. As pessoas que desejam participar da prova para analista pagarão o valor de R$ 130 enquanto para assistente administrativo, custa R$ 90. Os interessados deverão efetuar o pagamento até o dia 6 de setembro.

Já sobre a remuneração de cada uma das áreas, a primeira delas, que necessita de ensino superior, terá salário inicial de R$ 3.236, porém é possível receber gratificação de mais R$ 681. Já no caso dos assistentes administrativos, o pagamento é de R$ 2.238,14. Ambas opções deverão trabalhar por 40 horas semanais.