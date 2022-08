Complexo Penitenciário de Rio Branco é vistoriado por conselho

- Publicidade -

O Complexo Penitenciário Rio Branco recebeu nesta quinta-feira, 18, uma visita dos membros do Conselho Penitenciário do Estado do Acre (Copen-AC), para efetuar uma vistoria na cozinha e na produção de refeições realizadas na unidade.

A visita foi realizada a convite do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC) aos membros do conselho. O Copen é um órgão colegiado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), tendo a finalidade de auxiliar no controle e fiscalização do Sistema Penitenciário do Estado.Participaram também representantes do Ministério Público do Acre, da Defensoria Pública do Estado e da Sejusp.

O presidente do Copen, Fábio Santos, disse que a vistoria é importante, pois garante que os reeducandos tenham dignidade no cumprimento da pena: “Temos alguns apontamentos a fazer aos órgãos capacitados, mas notamos que os serviços estão sendo entregues com qualidade”, relatou.

Acompanhados do nutricionista responsável pela unidade, Matheus Eremith, os membros do conselho visitaram o estoque de armazenamento dos alimentos e a área da produção e distribuição das refeições.

Entre os reeducandos, 51 trabalham na confecção das marmitas, na entrega nos pavilhões e na limpeza do espaço. Aproximadamente 6.700 refeições são produzidas diariamente.

“Solicitamos ao Copen que fizesse a vistoria e nos auxiliasse a melhorar. A administração está sempre em estado de cooperação com os órgãos de fiscalização, para que possamos ofertar o melhor dentro do cumprimento da pena”, destacou o presidente do Iapen-AC, Glauber Maia.

Fonte: Assessoria