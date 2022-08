Como fica fortuna de R$ 2 bilhões de Sylvester Stallone após divórcio?

- Publicidade -

O ator Sylvester Stallone e Jennifer Flavin se divorciaram após 25 anos de casamento e agora devem entrar uma batalha de divisão de bens. A fortuna do astro é estimada em US$ 400 milhões, cerca de R$ 2 bilhões.

Quando os dois começaram o seu relacionamento, na década de 1980, o ator estava explodindo nos cinemas com Rocky, enquanto Jennifer era uma modelo de sucesso.

O advogada Christopher Melcher afirmou à Fox Business que, caso o agora ex-casal não tenha estabelecido um acordo pré-nupcial, Jennifer deverá receber uma quantia considerável.

“Stallone era rico quando se casaram, mas acumulou uma fortuna durante o casamento. Se não houve acordo pré-nupcial, Jennifer deve receber uma quantia enorme de dinheiro”, afirmou.

Documentos divulgado pelo site Entertainment Tonight afirmam que a ex-modelo alega que Stallone está escondendo bens judiciais. “Embora o casal tenha comprado recentemente uma casa na Califórnia, foi relatado que eles se consideram residentes da Flórida”, disse Melcher. “É provavelmente por isso que Jennifer entrou [com os documentos] lá”, completou.

De acordo com a lei do estado da Flórida, o divórcio exigiria a distribuição de 50% do dinheiro para cada um. Ainda assim, um juiz será decisivo para o caso. O advogado diz que o juiz leva em consideração o tempo que o casal foi casado, contribuições monetárias, responsabilidades e se alguma conduta inadequada esteve envolvida na decisão de encerrar a união.