Começam nesta sexta, 5, na Expoacre, as competições de rodeios, as mais reparadas da festa

- Publicidade -

Uma das atrações mais aguardadas pelo público da Expoacre 2022, o rodeio, começa nesta sexta-feira, 5, a partir das 19h, na Arena de Rodeios, e promete muita emoção.

A abertura será realizada com a presença das autoridades, desfile de bandeiras, rainha e princesa, apresentação de trinta montarias, três queimas de fogos, e locutores do Acre e Rondônia.

Os classificados da noite disputarão no sábado, e a final será no domingo, 7, com premiação de 18 mil reais para o 1º colocado. Serão premiados até o 5º classificado.

Trinta peões competem no rodeio e os organizadores do evento selecionaram os melhores touros para a competição.

Todos os camarotes já foram vendidos, mas as arquibancadas estarão disponíveis ao grande público, gratuitamente.

O destaque da noite também fica por conta da homenagem ao jovem peão Matheus Bernardino, de 18 anos, natural de Senador Guiomard, campeão do rodeio Supremax da Expoari 2022, em Ariquemes, Rondônia, considerado um dos maiores rodeios da região.

O acreano foi a grande surpresa do evento, disputando com os melhores peões brasileiros. Um grande novo talento do estado que desponta com um futuro nacional e internacional.

Por: Ascom