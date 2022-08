Começa nesta quinta-feira Expoacre Juruá, com shows de Murilo Huff e André Valadão

- Publicidade -

A Expoacre Juruá, feira agropecuária que ocorre em Cruzeiro do Sul, já começa na próxima quinta-feira, 1. Neste ano, o evento será realizado na Arena do Juruá, com quatro dias de vasta programação.

Entre as principais atrações artísticas, destacam-se o cantor gospel André Valadão, que se apresenta na sexta-feira, 2, a partir das 21 horas; e o sertanejo Murilo Huff, encerrando a feira no domingo, 4.

Segundo a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, mais de 200 expositores já se inscreveram e estão com os contratos assinados para participar da 17° edição da Expoacre Juruá.

Além dos shows locais e nacionais, o público também vai desfrutar da cavalgada, provas de esportes radicais, rodeio, além das exposições de diversos setores do comércio.

Veja a programação completa: 1º de setembro – quinta-feira

17h – Abertura oficial da Expoacre Juruá 2022;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h- Início das atividades musicais nos palcos principal e alternativo;

20h- Abertura oficial do rodeio;

0h–Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022. 2 de setembro – sexta-feira

15h – Prova de laço – Eliminatória

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria

Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

19h- Prova dos três tambores;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

20h – 2ª Noite de rodeio – Eliminatórias;

21h – Noite Gospel – Show do cantor André Valadão;

0h –Fechamento dos estandes de exposições;

3h –Encerramento de todas as atividades do dia.

3 de setembro – sábado

17h- Final da prova de laço;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria

Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h – Final do rodeio;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

4 de setembro – domingo