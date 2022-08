Combate à violência contra a mulher é tema de encontro no Instituto de Administração Penitenciária do Acre

- Publicidade -

Em alusão ao Agosto Lilás que recorda os 16 anos da instituição da Lei Maria da Penha e o combate e enfrentamento a qualquer tipo de violência contra a mulher, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) realizou nesta sexta-feira, 12, atividades de conscientização sobre violência contra a mulher e atendimento a monitorados por tornozeleira eletrônica e egressos do sistema prisional. A ação foi realizada na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

O foco da atividade foi o público masculino, para que haja conscientização sobre a violência contra a mulher. Além disso, foram ofertados diversos serviços como atendimentos psicossociais, orientação social e jurídica, corte de cabelo, apresentação do escritório social, palestras sobre combate à violência contra a mulher, manutenção dos equipamentos de tornozeleira eletrônica, recebimento de cartas de emprego, declarações religiosas e serviços de saúde.

A juíza da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (Vepma) do Tribunal de Justiça do Acre, Andréa Brito, afirmou: “Parabenizo o Iapen e todos os serviços que estão sendo disponibilizados aqui. Destaco a alegria do Poder Judiciário em ser parceiro do instituto”, disse.

O evento contou com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Universidade da Amazônia (Unama) e Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Fonte: Assessoria