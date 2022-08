Com uso de dinheiro público, deputado quer acompanhar treinos da seleção para Copa do Catar

- Publicidade -

Deputados federais aprovaram na última quarta-feira (3) a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a preparação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Segundo o pedido aprovado para a formação do grupo, a “imagem” da equipe “está “está em baixa” e eles estão preocupados com o desempenho do Brasil na competição.

Em sessão esvaziada da Comissão de Esporte, o requerimento, do deputado José Rocha (UNIÃO/BA) e subscrito pelo deputado Delegado Pablo (UNIÃO/AM), foi aprovado de forma simbólica. O texto propõe a discussão e o monitoramento do planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

“É só para acompanhar os trabalhos preparatórios. Dar o suporte ao que for necessário do ponto de vista de legislação, se tiver uma coisa neste sentido. Reunir com a CBF para que seja mostrado o planejamento. Não há previsão para acompanhar a Copa no Catar”, disse José Rocha ao jornal O Globo.

Metro1