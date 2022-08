Com redução no contágio, Acre registra apenas cinco novos casos de Covid-19 neste sábado

- Publicidade -

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), neste sábado, 20, foram registrados 5 novos casos de Covid-19. O número de infectados notificados é de 148.270 em todo o estado.

A redução no número de infecções ocorre após meses de alta e óbitos por consequência da doença. Até o momento, o Acre registra 354.257 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.973 casos foram descartados e 14 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Ainda segundo a Sesacre, pelo menos 129.856 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 12 pacientes continuam internadas em observação médica.

Nenhum óbito foi notificado neste sábado, 20, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.027 em todo o estado.

Fonte/ A Gazeta do Acre