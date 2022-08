Com meta de imunizar quase 30 mil crianças, Rio Branco inicia campanha de vacinação contra a paralisia infantil

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, anunciou na manhã desta sexta-feira, 12 de agosto, como será realizada a campanha de vacinação contra poliomielite na capital acreana.

A gestão municipal faz um alerta aos pais para que vacinem as crianças contra a paralisia infantil, além de fazer a atualização da carteira de vacinação dos menores de 15 anos contra diversas doenças.

Na capital acreana, o público alvo são crianças menores de um a cinco anos de idade, totalizando 25.757 menores que deverão ser vacinados, desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico de imunização.

Para a campanha de multivacinação, a população alvo foi estimada em 31.876 crianças menores de cinco anos de idade. A ação tem como finalidade contribuir para a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem, mantendo o país livre da doença. A meta mínima é vacinar 95% desse grupo.

“Estamos com essa campanha em curso, que tem com carro-chefe a imunização contra a poliomielite em crianças menores de 5 anos, mesmo quem já tenha tomado as três doses, precisa retornar a unidade de Saúde para tomar uma dose extra. Também atualizaremos todas as vacinas do calendário vacinal em menores de 15 anos”, frisou Socorro Martins, coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município.

A gestora ressaltou que existe uma preocupação da reintrodução do vírus da poliomielite em todo país. “Há cinco anos temos uma cobertura vacinal muito baixa. Isso tudo abre a possibilidade de retornar o vírus, como o sarampo, que voltou por conta do baixo índice de vacinação. Por essa razão, nossa expectativa é vacinar 95% desse público. Pedimos que os pais e responsáveis tenha consciência e levem as crianças para tomar as vacinas nos posto de Saúde”, concluiu.

Fonte/ A Gazeta do Acre