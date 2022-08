Com melhor remuneração e valorização dos trabalhadores em educação dentre os municípios do Acre, Sinteac faz paralização em campanha eleitoral

- Publicidade -

O município de Epitaciolândia se destacou por ser o primeiro em aplicar o piso salarial dos professores, bem como por dar aumento salarial e conceder abono igualitário a todos os profissionais de educação, sendo o município do Acre que mais valorizou estes profissionais.

Em março de 2021, foi o primeiro município do Estado do acre a implementar e pagar o novo piso do magistério de forma integral. Em janeiro deste ano, foi feita a correção da tabela salarial e concedido mais um aumento real de 25% aos demais profissionais da educação, reajuste que, a depender da letra, ultrapassaram 40% em suas remunerações.

No final do ano de 2021, o prefeito Sérgio Lopes concedeu o pagamento do abono salarial de forma isonômica, ou seja, para todos os servidores da educação sendo eles de apoio ou docentes no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em menos de um ano após a implantação do piso salarial foi dado o reajuste do 33,24% para todos os professores, incluindo os que possuem contratos provisórios.

Outra conquista foi a mudança de letra de forma igualitária para todos os servidores, a cada três anos, com isso a progressão salarial os servidores de apoio tiveram um reajuste no salário base de 5% para 10%, a cada três anos, igual aos professores.

Ademais, foi regularizada a situação dos profissionais contratados pelo concurso de 2016, que até então não tinham o direito de serem progredida, a atual gestão solucionou este problema junto ao TCE e feita a progressão e os pagamentos.

Fonte/ O Alto Acre