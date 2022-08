Com gramado ruim Flamengo entra em campo pelas semifinais da Libertadores da América

- Publicidade -

Flamengo enfrentará o Vélez Sársfield da Argentina nas semifinais da Libertadores, com gramado ruim a equipe rubro-negra entra entra em campo as 7 horas e 30 minutos. horário de Rio Branco Acre.

Apesar do favoritismo do flamengo, a imprensa argentina cogita a possibilidade. de que as condições do gramado do estádio José Amalfitani. possa ser uma estratégia da equipe do Vélez Sársfield contra o Flamengo.

Já que nas últimos jogos realizados no estádio, o gramado apresentava ótimas condições. o objetivo do técnico do Flamengo Dorival Júnior, e sua equipe, é fazer um bom resultado no jogo de ida, e assim ficar mais tranquilo para a decisão no Maracanã.

O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira dia 7 Setembro. se o Flamengo se classificar irá disputar pela segunda vez seguida à final da libertadores da América.