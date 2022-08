Com estrutura sendo montada, público já se sente no Festival de Praia de Boca do Acre

- Publicidade -

A estrutura está sendo montada pela prefeitura e pelos donos das barraquinhas, a praia já está bem acessível, tudo isso é combinação perfeita para o comparecimento em grande número de banhistas à Praia do Gado, a exemplo do que aconteceu ontem, domingo (14).

O registro fotográfico feito pelo Jornal Opinião, mostrando os carros estacionados e público passeando pelas areias, descansando nas tendas e barracas e tomando banho no Purus, nos faz remeter ao ano de 2019, que foi a última realização do Festival de Praia.

Depois de um lapso de dois anos por conta da pandemia da Covid-19, o maior evento do alto Purus, estará de volta, com abertura marcada para o dia 27 de agosto, e encerramento no dia 11 de setembro.

A expectativa da economia é grande para o ramo de hotelaria, comércio em geral e para os barranqueiros, que ficaram por dois anos sem essa fonte extra de renda.

Fonte/ Jornal Opinão