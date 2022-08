Com banca definida, edital do Concurso Receita Federal sai até setembro

- Publicidade -

Após anos de espera, um dos maiores e mais aguardados concursos está prestes a se tornar realidade! Estamos falando do concurso Receita Federal, com oportunidades para mudar de vida. Os salários? Iniciais de até R$ 21 mil!

E se você não quer ficar de fora, precisa estar bem informado sobre todos os trâmites da seleção que acaba de ter sua banca organizadora oficializada. Conforme já havíamos noticiado, a Fundação Getúlio Vargas – FGV foi a empresa escolhida.

O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de agosto. Confira abaixo na íntegra:

Agora, o próximo passo será a divulgação do extrato de contrato e, posteriormente, a publicação do edital de abertura. A expectativa é de que o certame seja publicado até setembro e as provas sejam realizadas, possivelmente, na primeira quinzena de dezembro.

Serão ofertadas 699 vagas, sendo 230 para Auditor Fiscal (R$ 21 mil) e 469 para Analista Tributário (R$ 11 mil), ambos os cargos com exigência de nível superior em qualquer área de formação.

O concurso será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e curso de formação, de caráter eliminatório.

As vagas serão de abrangência nacional, sendo selecionadas pelos candidatos durante a segunda fase do concurso, com base em sua classificação na prova objetiva.