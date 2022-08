Com 65 pacotes de cocaína, casal é detido no interior do Acre.

- Publicidade -

No centro de Sena Madureira, no último domingo (28). Durante abordagem dos policiais da PM, um casal foi presos com 65 pacotes de cocaína.

Os acusados aparentaram nervosismo, o que chamou atenção dos agentes de segurança, que, ao promover uma minuciosa revista, encontraram o entorpecente.

Em ato contínuo, dois infratores que iriam buscar o entorpecente no hotel também foram presos em flagrante e encaminhados à Unidade de Segurança Pública para os procedimentos cabíveis. O casal também foi levado para a DP.

De acordo com o tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar de Sena Madureira, ações dessa natureza continuarão acontecendo com a meta de repelir o tráfico de drogas na região.

Fonte/ Portal A Gazeta