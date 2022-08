Colisão: Jovem fica com fratura exposta em acidente de trânsito na Capital

- Publicidade -

Mais um acidente de trânsito registrado na capital Rio Branco. Desta vez a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG, de cor preta, placa QWO-1G30, e um veículo Toyota Etios, placa QQY-7E12. A batida aconteceu na rua Isaura Parente, próximo a rotatória da AABB, na tarde desta sexta-feira (26).

As informação são de que a condutora do Etios, que não foi identificada, trafegava na rua Boa Vista, quando ao sair para entrar na rua Isaura Parente, colidiu na traseira da motocicleta, que estava parada com a seta ligada para entrar no posto de gasolina.

Após a colisão, a motorista do carro permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância que retornava para a base, e estava próxima do acidente foi acionada e se dirigiu até o local para prestar os primeiros atendimentos ao casal.

Em seguida, ambos foram encaminhados para o Pronto Socorro de Rio Branco. A garupa da motocicleta identificada por Verônica Mayra Freitas Aquino, de 21 anos, teve várias escoriações pelo corpo e uma fratura exposta na perna direita, já o motociclista Thiago Martins não teve ferimentos graves, somente escoriações leves.

Veja o vídeo: