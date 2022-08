Colisão entre motos deixa dois feridos na Via Verde

- Publicidade -

Dois motociclistas ficaram feridos na noite do útimo sábado, 06, após as motos em que eles trafegavam colidirem na Via Verde, próximo ao Estádio Florestão, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, a motocicleta pilotada por Edvaldo Carvalho da Silva acabou colidindo contra a motocileta de Jadson Felipe Araújo Félix. Ambos trafegavam no mesmo sentido, bairro/centro, quando o acidente aconteceu.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receberem os primeiros socorros, eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro da capital com ferimentos leves.

Fonte/ A Gazeta do Acre