Colisão entre carro e moto deixa motociclista com fratura exposta no pé

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na noite desta terça-feira (09), para prestar os primeiros socorros a um homem, vítima de acidente de trânsito, na rua Marcelino Machado, bairro Manoel Julião, próximo a uma praça do Conjunto Habitacional.

Na Colisão se envolveram uma motocicleta Bros, de cor preta e um veículo HB20. Os dois seguiam em sentidos opostos na rua Marcelino, quando um dos condutores invadiu a pista contraria, ocasionando a batida frontal.

Devido a colisão, o motociclista Mateus da Silva Lima, 23 anos, sofreu uma queda, que resultou em vários ferimentos e uma fratura óssea exposta no pé, causando uma dilaceração na extremidade do membro inferior. O condutor do veículo HB20 não sofreu nenhum ferimento e permaneceu no local do acidente, onde prestou socorro a vítima e aguardou todos os procedimentos cabíveis.

O condutor da moto, recebeu atendimento do paramédicos do Samu e foi encaminhado para atendimento médico no Pronto-socorro da capital.

A Polícia de Trânsito foi acionada e realizou os levantamentos de praxe no local do Acidente.