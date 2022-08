Coligação Avançar Para Fazer Mais reafirma candidatura de Mailza a vice de Gladson

- Publicidade -

Após o Ministério Público Eleitoral protocolar uma ação de impugnação de registro de candidatura contra a senadora Mailza Gomes, que é candidata a vice-governadora na chapa do governador Gladson Cameli (PP), a Coligação Avançar Para Fazer Mais emitiu nota na noite desta terça-feira, 16, reafirmando a candidatura.

Em nota, os partidos Progressistas, PSDB, Podemos, PDT, Solidariedade, Cidadania, Democracia Cristã, Brasil 35, Patriotas e PMN afirmaram que estão tomando todas as ações legais para solucionar o caso.

“Todas as ações legais que comprovem a situação de plena elegibilidade da senadora e candidata a vice-governadora Mailza, estão sendo executados de forma firme e célere. Pela merecedora confiança na Justiça Eleitoral, todos os candidatos, membros e militantes da Coligação estão convictos que todas as questões serão sanadas com a maior agilidade possível”, diz a nota.

“Diante da esperança e do apelo popular a campanha segue na sua normalidade tendo a candidata a vice-governadora Mailza como fundamental força da necessária representatividade feminina na política para a construção de um Acre e de um Brasil melhor”, destaca o documento.

Fonte/ A Gazeta do Acre