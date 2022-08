Claudia Rodrigues é hospitalizada em São Paulo

- Publicidade -

Claudia Rodrigues está hospitalizada em São Paulo. De acordo com a Quem, ela está passando por uma bateria de exames.

“Estamos desde ontem à noite no hospital. Ela precisou realizar a ressonância magnética de crânio e coluna, além de uma série de exames de sangue”, contou Adriane. Claudia está internada no Hospital Israelita Albert Einstein desde segunda-feira (1) e deve receber os resultados na quarta-feira (3).

A atriz apresenta sequelas da esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso. “Claudia tem sequelas da doença. No caso dela, a esclerose afetou os olhos, o caminhar e a falta de equilíbrio”, afirma. “A expectativa dos resultados dos exames é boa, mas ainda não temos a previsão de alta. A cada seis meses esses exames precisam ser feitos para checar a presença de anticorpos no organismo dela. Só depois dos resultados, ela é liberada para seguir com a medicação vinda dos Estados Unidos”, explica Adriane.

Fonte: IstoÉ