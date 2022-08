Claudia Jimenez: atriz e humorista morreu de insuficiência cardíaca

- Publicidade -

A atriz e humorista Claudia Jimenez morreu de insuficiência cardíaca na manhã deste sábado (20), aos 63 anos, de acordo com o G1.

Desde que sofreu um infarto em 1999, ela já havia passado por três cirurgias no coração e, quando faleceu, estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ela também tratava um câncer de tórax e passava por sessões de radioterapia.

O velório da atriz acontece desde o meio-dia e vai até 16h30 no Cemitério Memorial do Carmo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, cidade em que Claudia nasceu e viveu ao longo de sua vida.

A cerimônia é aberta ao público, “para que os fãs, que sempre prestigiaram a atriz e aplaudiram o seu trabalho, possam prestar as últimas homenagens”, informou a ex-esposa de Claudia, a personal trainer Stella Torreão.

Nas redes sociais, amigos e famosos fizeram postagens em homenagens à atriz.

Relembre a carreira de Claudia Jimenez

A atriz iniciou a carreira na televisão no final da década de 1970, na série “Malu Mulher”, e se consagrou como uma das humoristas mais respeitadas do Brasil após participar de programas como “Os Trapalhões”, “Viva o Gordo”, “Chico Anysio Show” e “Armação Ilimitada”.

Seus papéis mais lembrados, no entanto, são como a Dona Cacilda, de “Escolinha do Professor Raimundo”, e a doméstica Edileuza, de “Sai de Baixo”. No primeiro programa, exibido entre 1990 e 1993, a personagem tirava o professor da escolinha, interpretado por Chico Anysio, com provocações.

Fonte: Yahoo