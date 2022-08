Ciro Gomes se refere a Lula como “encantador de serpentes” e detona o petista afirmando que ele está “física e psicologicamente mais fraco”

- Publicidade -

Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República, usou as redes sociais para criticar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (29/8). No domingo (28/8), Ciro, Lula e outros quatro presidenciáveis participaram do primeiro debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Bandeirantes.

Durante o embate, Ciro e Lula trocaram farpas. Nesta segunda, em publicação no Twitter, o pedetista disse que o adversário está “cada dia mais fraco”.

“Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente para enfrentar a direita sanguinária”, escreveu, com letras em caixa alta.

Debate

O assunto mais falado durante as quase três horas de debate foi a corrupção. Já na primeira pergunta, Bolsonaro questionou Lula sobre os escândalos na Petrobras revelados pela Operação Lava Jato.

“Quer voltar ao poder para continuar fazendo a mesma coisa?”, indagou o atual mandatário. O ex-presidente respondeu listando as medidas anticorrupção dos governos petistas (veja o vídeo abaixo).

“É importante deixar claro que fizemos o Portal da Transparência, a fiscalização da CGU, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Anticorrupção, a Lei contra Crime Organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o Coaf funcionar. Tudo isso nós fizemos no nosso governo”, afirmou Lula.

Ciro Gomes também aproveitou para criticar Lula no tema. Questionado sobre a cooperação no campo político da esquerda, o pedetista alegou que se distanciou de Lula porque o ex-presidente “deixou-se corromper”.

Apesar de atacado, o petista também usou o assunto da corrupção para atacar o atual chefe do Executivo.

Fonte/ Portal metropole.com