Ciro Gomes se refere a LULA como “Candidato Kinder Ovo” após entrevista ao JN

Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República, criticou, nesta sexta-feira, 26 de agosto, as declarações dadas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, na noite da última quinta-feira (25/08).

O pedetista disse que o adversário se esquivou de perguntas. Ele citou o momento em que Lula foi questionado se respeitaria a lista tríplice elaborada pelo Ministério Público com nomes à Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Quero que eles fiquem com a pulga atrás da orelha. Não vou prometer o que fazer antes de ganhar a eleição. Não quero um procurador leal a mim, tem que ser leal ao povo brasileiro. Se eu ganhar as eleições, vou ter várias conversas com o Ministério Público”, disse Lula.

esta sexta, durante sabatina promovida por outros veículos de comunicação, Ciro apelidou Lula de “candidato Kinder Ovo”.

“Lula disse que não vai dizer o que quer fazer porque quer introduzir uma pulga na orelha. É a primeira vez que vejo um candidato Kinder Ovo, que você tem uma surpresa dentro”, afirmou o cearense.

Ainda sobre o petista, Ciro Gomes afirmou que a proposta de acabar com o endividamento da população, apresentada por Lula durante o Jornal Nacional, é uma “cópia” do projeto desenvolvido pelo cearense, que pretende refinanciar as dívidas dos brasileiros e limpar o nome dos cidadãos.

“É uma cópia que eu gosto que se faça. As minhas ideias não são minhas, são do povo. Uma campanha é exatamente para isso, para oferecer respostas concretas aos problemas reais do povo. Se espremer a entrevista do Lula, a única proposta que ele fez foi essa”, pontuou Ciro.

Fonte/ Portal metropole.com