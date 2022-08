Ciro Gomes critica comportamento de Lula: “Tomou gosto pela burguesia”

- Publicidade -

O ex-governador do Ceará e candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), afirmou, nesta sexta-feira (19/8), que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “tomou gosto pela burguesia”.

A declaração foi dada durante mais um ato da campanha eleitoral do pedetista. Nesta manhã, Ciro visitou a antiga fábrica da Companha Brasileira de Material Ferroviário (Cobrasma), em São Paulo, onde hoje operam empresas que fazem produtos ferroviários.

Ciro Gomes fez críticas à crise econômica, ao desemprego e à inflação enfrentada pelos brasileiros atualmente. O candidato disse ser o único que se opõe ao “modelo econômico de país” do Brasil.

“O Lula não é [contra]? O Lula já foi. Ajudei o Lula praticamente a vida inteira, mas, infelizmente, ele tomou gosto pela burguesia, deixou a turma do PT meter a mão e roubar. Hoje, o Lula só aperfeiçoa o que deu no desastre do Bolsonaro”, afirmou.