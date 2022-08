Cientistas políticos divergem sobre decisão no 1º turno para Presidência

- Publicidade -

Em entrevista no sábado (20), os cientistas políticos Antonio Lavareda e Deysi Cioccari discordaram sobre a possibilidade de as eleições presidenciais deste ano serem vencidas no primeiro turno.

De acordo com o levantamento do Datafolha divulgado na última quinta-feira (18), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a possibilidade de vitória no primeiro turno, com 51% dos votos válidos. Na sondagem estimulada, porém, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem reduzindo a diferença. Tem 32%, contra 47% de Lula.

“Os números do Datafolha, marcando essa diferença de 15 pontos [percentuais] de Lula sobre Jair Bolsonaro na questão estimulada e as intenções de voto reservadas aos outros candidatos, Ciro [Gomes] e Simone Tebet, que totalizam dez pontos, sinalizam a possibilidade de a eleição ser decidida no primeiro turno, se ela fosse realizada agora”, afirmou Lavareda.

Fonte/ CNN BRASIL